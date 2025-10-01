Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Diyarbakır ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR