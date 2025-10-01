Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Amed, Altıparmak ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.
Diyarbakır ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR
