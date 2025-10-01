Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Amed, Altıparmak ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Diyarbakır ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 3 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 3 mil uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay

Real Madrid TV'den 5-0 biten maç sonrası Arda'ya olay sözler
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.