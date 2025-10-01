Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR