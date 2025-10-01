Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yolları Ayırdı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yolları Ayırdı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Altıparmak ve ekibine teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
