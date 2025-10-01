Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile Yolları Ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Altıparmak ve ekibine teşekkür etti.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor