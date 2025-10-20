Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor'u 2-1 Yenerek Puanını Yükseltti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul'daki maçta Serikspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 19'a çıkardı. Serikspor ise 13 puanda kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı
Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Selim Dilli (Dk. 84 Tikhiy), Bilal Ceylan, Emrecan Terzi, Berkovskiy, Amaral (Dk. 70 Erhan Çelenk), Gökhan Altıparmak (Dk. 70 Şeref Özcan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 71 Poko), Traore (Dk. 90+3 Kouyate), Dia Sabia (Dk. 79 Fernando), Çekdar Orhan (Dk. 46 Mospuera), Diagne (Dk. 90+3 Afena-Gyan)
Goller: Dk. 57 ve Dk. 87 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Gökhan Altıparmak (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Altıparmak, Dk. 44 Batuhan İşçiler, Dk. 52 Burak Asan (Serikspor), Dk. 33 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul'da oynanan maçta Serikspor'u 2-1 mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Serikspor 13 puanda kaldı.