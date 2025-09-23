Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda futbolcular pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile SMS Grup Sarıyer, 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
