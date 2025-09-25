Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, oyuncularını ve destekleyen taraftarları tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyette emeği geçen oyuncularını tebrik etti.

Maçın başından sonuna kadar takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Altıparmak: "Çok ihtiyacımız olan istediğimiz bir galibiyeti elde ettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Bizim bugün gol atmamız lazımdı. O golü attıktan sonra oyunun bize döneceğini ve çok daha rahat geçeceğini biliyorduk." diye konuştu.

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayıp oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini kaydeden Altıparmak, şunları söyledi:

"Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu. Kapanan takıma karşı sabırla oynadık. 2-0 kazandık. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki herkes bizim arkamızda dursun."

SMS Grup Sarıyer Cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Amed Sportif Faaliyetler'i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Amed Sportif Faaliyetler'in çok değerli bir takım olduğunu dile getiren Vural, "Ekonomik olarak bayağı değerli bir takım vardı karşımızda. Ama biz böyle bir takımla oynuyoruz psikolojisi ile oynamadık. Çünkü kazanmamız gereken bir maç oynuyorduk. Bütün organizasyonumuzu ona göre düzenlemeye çalıştık. Böyle önemli bir takım karşısında hakikaten iyi mücadele etmiş olduk. Bunlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda takımımızın maç kazanacak hale gelmesinin bir ışığı diye bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Spor
