Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer'i 2-0 Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 7'inci haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yenerek puanını 13'e çıkardı. Golü 79. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+7'de Diagne kaydetti.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Sinan Kurt(Dk. 73 Adama Traore), Aytaç Kara (Dk.46 Moreno) Emrah Başsan(Dk. 46 Oktay Aydın), Dia Saba(Dk. (Andre Poko), Fernando,(Dk. Afena-Gyan) Diagne

Sms GRUP SARIYER: Alperen Uysal, Djilobodji, Hamıdou Traore, Regattin (Dk. 73 Berkay Aydoğmuş), Malaly Dembele, Marc Anziani (Dk.85 Muhamme Mert), Anıl Koç(Dk.73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Oğuzhan Berber(DK.85Fethi Özer), Metahan Mert, Ömer Bayram, Ozan Sol (DkCamara.37 )

GOLLER: Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 90+7 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Ozan Sol, Djilobodji ( Sms Grup Sarıyer )

Amed Sportif Faaliyetlere galibiyeti getiren golü 79'uncu dakikada Mehmet Yeşil ve 90+7'de Diagne attı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı.

