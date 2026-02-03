Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 7 Şubat'ta karşılaşacağı Pendikspor için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas, top koruma ve duran top organizasyonu çalışmaları yapıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde, Seyrantepe Şilbe Tesisleri'ndeki idmanda yeşil-kırmızılı ekip pas, top koruma ve duran top organizasyonu çalıştı.

Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
