Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak ile Anlaşma Sağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Suncak'a başarılar dileyerek anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekleştirilen imza törenine başkan yardımcımız Nihat Salmış ve yönetim kurulu üyemiz Nedim Dalga katılım sağlamıştır. Ozan Suncak'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor