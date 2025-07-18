Amed Sportif Faaliyetler Ozan Suncak ile Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Suncak'a başarılar dileyerek anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleştirilen imza törenine başkan yardımcımız Nihat Salmış ve yönetim kurulu üyemiz Nedim Dalga katılım sağlamıştır. Ozan Suncak'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı

Taraftarlar çıldıracak! Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor

Beşiktaş'a bahaneler sunup durmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.