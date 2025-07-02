Amed Sportif Faaliyetler, Oktay Aydin ile Yeniden Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Aydin'in iki sezondur takımda gösterdiği performanstan memnun.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Aydin ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Oktay Aydin ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Oktay Aydin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oktay Aydin'e yeni sezonda başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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