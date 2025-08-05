Amed Sportif Faaliyetler, Nicolas N'Koulou ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli oyuncusu Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, N'Koulou'ya emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, oyuncusu Nicolas N'Koulou ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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