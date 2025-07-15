Amed Sportif Faaliyetler, Mert Miraç Altıntaş'ı Mardin 1969 Spor'a Kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Mert Miraç Altıntaş'ı Mardin 1969 Spor'a 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Mert Miraç Altıntaş'ı Nesine 2. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Mert Miraç Altıntaş'ın, Mardin 1969 Spor Kulübü'ne 1 yıllığına kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Mert Miraç'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor