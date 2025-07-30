Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Genç Yeteneklere Fırsat

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, altyapısından yetişen 5 oyuncuyu A Takım kadrosuna dahil etti. Seçmeler sonrası profesyonel kadroya alınan genç futbolcuların kulübün değerlerini sahaya yansıtacağı umuluyor.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, altyapısından yetişen 5 oyuncunun A Takım kadrosuna alındığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre Diyarbakır'daki seçmelerin ardından Erzurum ve Bolu kamp kadrolarına dahil edilen Arda Gülmez, Ayaz Arslan, Yunus Tarhan, Hasan Yıldırım ve Civan Süer, teknik heyetin raporu doğrultusunda profesyonel kadroya alındı.

Açıklamada genç oyuncuların, kulübün değerlerini sahaya yansıtarak önemli başarılara imza atacağına inanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ'ten grev kararı: 500 kuruma ilan asılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.