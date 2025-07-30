Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Genç Yeteneklere Fırsat

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, altyapısından yetişen 5 oyuncunun A Takım kadrosuna alındığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre Diyarbakır'daki seçmelerin ardından Erzurum ve Bolu kamp kadrolarına dahil edilen Arda Gülmez, Ayaz Arslan, Yunus Tarhan, Hasan Yıldırım ve Civan Süer, teknik heyetin raporu doğrultusunda profesyonel kadroya alındı.

Açıklamada genç oyuncuların, kulübün değerlerini sahaya yansıtarak önemli başarılara imza atacağına inanıldığı kaydedildi.