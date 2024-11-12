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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde Yeni Başkan Burç Baysal

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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda Burç Baysal, kulüp başkanı olarak seçildi. Baysal, takımın geçmiş başarılarına vurgu yaparak, taraftarların destek vermesini istedi ve yönetim anlayışında şeffaflık sözü verdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi.

Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Burç Baysal kulüp başkanı oldu.

Baysal, yaptığı konuşmada, geçen sezon takımın şampiyon olmasına sunduğu katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti.

Takımın büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Baysal, "Bu kulüp, her zaman iddialı bir kulüptür. Her dönem iddiasını devam ettirecektir. Mücadelesini en yüksek seviyede yapacaktır. Eksikliklerimizin giderilmesi konusunda liglere ara verileceği zaman yönetim kurulumuzla beraber taraftarımıza, bizi benimseyen halkımıza layık bir takım oluşturma konusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz." diye konuştu.

Taraftarlara çağrıda bulunan Baysal, maçlarda statların dolu olmasını beklediklerini aktardı.

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışma yürüteceklerini dile getiren Baysal, "Stat çamur deryasına dönse de orada oynayacağız. Bu şehirden kopmayacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile önceki kulüp başkanı Aziz Elaldı da kongrede konuşma yaptı.

Kongreye, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve taraftarlar da katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Spor
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