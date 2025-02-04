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Amed Sportif Faaliyetler Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Amed Sportif Faaliyetler Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor maçı için gerçekleştirdiği idmanın bir bölümünü basına açtı. Takıma ara transferde katılan yeni oyuncular, idmanda yer aldı. Amed SF, 8 Şubat'ta Kocaelispor ile karşılaşacak.

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor maçı hazırlıkları için yapılan idmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı.

Amed Sportif Faaliyetler, ara transferde takıma kazandırdığı 3 yeni isim; Fernando Andreda, Andre Poko ve Şanlıurfaspor'dan aldığı stoper Miraç Acer bugün idmana çıkarak, takım ile çalışmalara başladı. İdmanın bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Amed SF, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, topladığı 31 puanla 12. sırada yer alırken, rakibi Kocaelispor ile 22 maçta elde ettiği 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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