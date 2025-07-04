Amed Sportif Faaliyetler, Kaleci Veysel Sapan ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile 2025-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Sapan'ın başarılarla dolu bir kariyerine devam etmesini bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Veysel Sapan ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz, son iki sezondur Amedspor formamızı başarıyla terleten ve sahadaki mücadeleci duruşuyla her zaman örnek olan Veysel Sapan ile 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Veysel Sapan'a yeni sezonda başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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