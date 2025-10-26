Haberler

Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor Maçında Beraberlik

Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor Maçında Beraberlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 11'inci hafta maçında İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta dikkat çeken bir diğer nokta ise taraftarların kaybolan Rojin Kabaiş'in anısına pankart açmasıydı.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA /DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Muhammed Ali Doğan

AMED SPORTİF FAALİYETLER Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara(Dk. 46 Poko), Dia Saba, A.Traore(Dk.Afena Gyan), D.Moreno, (Dk. 72 Emrah Başsan), (Dk. 82Çekdar Orhan)M. Diagne

İSTANBULSPOR: İsa Doğan, D.Duhaney, Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, M.Vorobjovas, Mustafa Sol(Dk. 61 Özcan Şahan), F. Loshaj, M.Mamadou(Dk.88 Ertuğrul Sandıkcı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 İsa Dayaklı)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Dia Saba, Dk. 48 Poko,Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım (AMED SPORTİF FAALİYETLER) Dk. 70 Özcan Şahan (İSTANBULSPOR)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'la 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı.

Öte yandan, taraftarlar, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in fotoğrafının olduğu 'Kadın yaşamdır, yaşam susturulamaz' yazılı pankart açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.