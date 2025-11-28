Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Poko ve Diagne, Esenler Erokspor'un golünü ise Mikail Okyar kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, Arif Dilmeç, Sabri Öğe, Levent Balcı

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Fernando dk. 66), Andre Poko (Aytaç Kara dk. 90+5), Dia Sabia (Çekdar Orhan dk. 66), Adama Traore, Mbaye Diagne (Kouyate dk. 90), Moreno (Sinan Kurt dk. 90+1)

Yedekler: Sinan Kurt, Baran Karaman, Yakup Girişen, Veysel Sapan, Cheikhou, Yunus Tarhan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Nzaba, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar (Jack dk. 80), Mikail Okyar, Kayode (Harun Genç dk. 79), Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 51), Catakovic (Faye dk. 46), Berat Luş (Altar Han Didayetoğlu dk. 74)

Yedekler: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Altar Han Hidayetoğlu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Mikail Okyar (dk. 38) (Esenler Erokspor), Poko (dk. 78), Diagne (dk. 87 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Yeşil, Fernando, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Mikail Okyar, Nzaba (Esenler Erokspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
