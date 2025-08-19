Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Maçında Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SF ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi, Fernando'nun golüyle öne geçti. Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

Amed SF'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Diyarbakır ekibi, ilk puanını alırken, konuk ekip 4 puana ulaştı. - DİYARBAKIR