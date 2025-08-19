Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Maçında Beraberlik

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor Maçında Beraberlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda karşılıklı gollerle sonuçlanan maçta, Amed SF Fernando ile öne geçti, ancak Erzurumspor, 87. dakikada penaltıdan skoru eşitledi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SF ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi, Fernando'nun golüyle öne geçti. Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

Amed SF'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Diyarbakır ekibi, ilk puanını alırken, konuk ekip 4 puana ulaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Hakim Ziyech Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

Henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.