Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiraladı. Transfer, kulübün sosyal medya hesabında duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor, bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

