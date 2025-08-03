Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba ile Anlaştı

AMED Sportif Faaliyetler, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli Dia Saba ile anlaştıklarını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Maccabi Haifa forması giyen Dia saba ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Maccabi Haifa forması giyen tecrübeli oyuncu Dia Saba ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Dia Saba'ya yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.