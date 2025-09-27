Amed Sportif Faaliyetler, Deplasman Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı deplasman maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde hazırlıklar sürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de Van Atatürk Şehir Stadı'nda İmaj Altyapı Vanspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor