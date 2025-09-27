Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Deplasman Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı deplasman maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde hazırlıklar sürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre yeşil-kırmızılı ekip, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde antrenman yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de Van Atatürk Şehir Stadı'nda İmaj Altyapı Vanspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.