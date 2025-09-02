Amed Sportif Faaliyetler'den Kiralık Transfer: Abdullah Tazgel Kütahyaspor'da
Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, futbolcusu Abdullah Tazgel'i Nesine 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'a kiraladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Abdullah Tazgel'in, Kütahyaspor'a kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Abdullah Tazgel'e yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor