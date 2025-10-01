Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Değişikliği
1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor