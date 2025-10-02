Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de olağanüstü kongre kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2 Ekim 2025'te toplanan yönetim kurulunun, toplantıya katılanların oy birliğiyle 18 Ekim 2025 saat 17.00'da Sezai Karakoç ÇandAmed Kültür ve Kongre Merkezinde yapılmak üzere olağanüstü kongre kararının alındığı belirtilerek, "18 Ekim 2025 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın kongrenin aynı yer ve saatte 25 Ekim 2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Vanspor FK yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. - DİYARBAKIR