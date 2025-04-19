Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yı 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 35'inci haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı Moreno'nun attığı golle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu.

Herkesin Amedspor'u desteklemesi gerektiğini ifade eden Servet Çetin, "Öncelikle Tuncay hocamı tebrik ediyorum, çok iyi bir takımı var. Bizi iyi analiz etmişler, biz de onları iyi analiz ettik. İlk yarı özellikle rakibi çalışmamıza rağmen iki geçiş pozisyonu verdik. İkinci yarı önlemimizi alarak bu oyunlarına izin vermedik. İkinci yarı net pozisyon vermedik, rakip doldur boşaltlara döndü. Ama genel olarak topa sahip olan bizdik. Orta sahada oyuncularımız düştü, hemen takviye yapıp orayı güçlendirdik. Daha da sıkı tuttuk ve bu sefer bir geçiş yaparak 3 tane net pozisyon yakaladık. Golü bulmuş olsaydık daha rahat bir maç izleyecektik. Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Maçın zorluğundan ve öneminden dolayı eski oyunumuza nazaran biraz düşüş var ama topla oynama sayısı bizde gole yakın olma sayısı bizde ki biraz takım oyunu oynamasına izin verdik. Ama bu da böylesi zorlu maçlarda gayet normaldir. Rakibimiz de çok iyi onlar da Play-Off kovalıyorlar ve çok can yakacaklarını düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün oyuncularımdan maça çıkmadan önce tek bir şey istedim. Bugün buradan boynum bükük ayrılmak istemiyorum dedim çok şükür oyuncularım da beni mahcup etmediler. Varımız yoğumuz Amedspor. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz hep beraber varsak Amedspor güçlü, hep beraber birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Zaman zaman geriliyorum ama tek gayem Amedspor'un başarılı olmasıdır. Onun dışında hiçbir gayem yok, kimseyle bir problemim yok. Taraflarımız da son dakikaya kadar arkamızda durdu, onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TUNCAY ŞANLI: DİYARBAKIR'DA ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK

Diyarbakır'da çok iyi ağırlandıklarını belirten Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Final havasında bir atmosfer vardı. Tabii ki aynı puandaydık, iki taraf da kazanmak istiyordu. Oyuna iyi de başladık, pozisyonlarımız da vardı. Oyun, hatalar oyunu, bazı basit hatalar yaptık. Taraftarlara da teşekkür ediyorum geldiğimizden bu yana çok güzel ağırlandık. Herhangi bir sorun yoktu. Kafamızda herhangi bir sorun olacağına dair bir düşüncemiz de yoktu. Kazanmak istiyorduk, kaybettik. Amedspor hocası ve ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Kalan maçlarımız da en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Bir şey kaybetmedik, biz kazandığımız sürece bekleyip ne olacağını göreceğiz" dedi.