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Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili 'tehdit' iddiasıyla tutuklandı

Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili 'tehdit' iddiasıyla tutuklandı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 şüpheli 'tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı. Elaldı ve Ş.E. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 şüpheli 'tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı. Elaldı ve Ş.E. tutuklanırken, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ve 6 kişi 'tehdit' iddiasıyla polis tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Elaldı ve beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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