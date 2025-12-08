Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü karşılaşacağı Bandırmaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan ilk çalışmada futbolcular, pas, savunma ve hücum teknikleri üzerinde durdu.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
