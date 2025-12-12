Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçına hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında yarın Bandırmaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor ile yarın saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.