Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, pas, savunma ve hücum üzerine yoğunlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Antrenmanda golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin göğsüne takılan aksiyon kamerasıyla çalışmalar kaydedildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
