Amed Sportif Faaliyetler - Arca Çorum FK maçının ardından

AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek, "İyi bir tempo vardı maçta, iyi bir mücadele vardı. Zaten Çorum FK güçlü bir takım. Yaptığı takviyelerle daha da güçlü hale gelmiş, daha da iyi bir takım olmuş. Son haftalarda iyi uyum sağlayan, orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın özellikle Traore'nin olmayışı, Mali'de babaannesini kaybettiği için çok uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. 3-4 gününü aldı bu onun. Çünkü babaannesi onu büyütmüş, değer verdiği bir insandı. Yine de son gün de olsa aramıza katıldı. Poco milli takımın son maçında hasta oldu. Uzun süre hastalıkta kaldı. O da idmanlara çıkamadı. İki tane etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı bizi farklı arayışlara itti orta sahada. Orta sahada ilk yarı biraz kaptırınca top da onlara geçmiş oldu açıkçası. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ilk yarıyı öyle ya da böyle bir şekilde önde kapattık. Zor maçlar bunlar. Hem rakibimizle oynuyoruz hem eşik maçları, kırılma maçları… Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. 2-0'ı bulabilirdik. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım. İnşallah bulacağız. 2-0'ı yakalasaydık maç daha da kopacaktı aslında ama 2-0 olmayınca oyuncular biraz daha gerildi, biraz daha strese girdi. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık. Önemli olan oydu. Bu soğukta, bu gördüğünüz yağmurda 20 bin kişi vardı. Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden onlara gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları da tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz" dedi.

HÜSEYİN EROĞLU: ÇORUM FK'YI HAK ETTİĞİ SÜPER LİG'E ÇIKARACAĞIZ

Maçın zor geçtiğini ifade eden Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İki takım açısından zor bir maçtı. Kazandığımız takdirde rakiple aramızdaki puan farkını düşürüp daha sonraki haftalarda da bunu kapatmak tabii ki. Amedspor şu an ligde lider ve iç sahadaki oyunuyla aldığı skorlarla da önemli bir istatistik yakaladı. Oyunun tamamında üstün bir oyunumuz vardı. Gerçekten ritmi arttırdığımızda da çok güçlü bir takım haline geldiğimizi ben bugün bu maçta gördüm. İlk yarı biterken kalemizde yediğimiz gol ister istemez tabii ki biraz da olsa bizi moral anlamında düşürdü. Sadece bir penaltı pozisyonuna, bir tane de bir içten yakaladığımız pozisyonun dışında rakibe pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Amedspor'u tebrik ederim, bundan sonra başarılar dilerim. Taraftara baktığımızda burada seyirci atmosferi ve sahasıyla da iyi bir takım haline gelmişler ama biz de asla pes etmeyeceğiz. Bu oyun bizi sezon sonunda Süper Lig'e çıkaracak. Net bir şekilde söylüyorum. Konuşmamın başında maçtan önce belki iki takım sezon sonunda Süper Lig'de olacak demiştim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Geri kalan 18 maçımız var. 18 maçta bir 54 puan var. Tabii ki hepsini almak çok kolay değil ama biz bütün puanlara talibiz ve Çorum FK'yı hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.