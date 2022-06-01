"Amazonlar" caretta carettalar için kürek çekti - Haberler

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"Amazonlar" caretta carettalar için kürek çekti

AA - Deniz Açık - Spor
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'Amazonlar' caretta carettalar için kürek çekti

Eskişehir'de kadınların "Amazonlar" adıyla oluşturduğu dragon takımı, caretta carettalar için 20 kilometre kürek çekti.

Eskişehir'de kadınların "Amazonlar" adıyla oluşturduğu dragon takımı, caretta carettalar için 20 kilometre kürek çekti.

Diş hekiminden akademisyene, ev hanımından öğretmene pek çok iş kolunda faaliyet gösteren kadınlardan oluşan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı nesli tehlike altında olan önemli canlı türlerinden caretta carettalar için farkındalık etkinliğini desteklemek amacıyla Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda gitti

Kadınlar, toplam 20 kilometrelik parkurun oluşturulduğu Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kürek çekildi.

AA / Deniz Açık - Spor

Eskişehir Amazonlar Muğla Kürek Spor Haberler

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