Amatör spor kulüplerine destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü 24 amatör spor kulübüne 600 eşofmanın dağıtımını sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin yeniden imarı, sosyal belediyecilik çalışmaları, eğitim ve kültür noktasında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Düzce'nin spor şehri olması noktasında spor kulüplerine destek olmayı da ihmal etmiyor.

Ağustos ayında Hamidiyespor, Koçyazıspor ve Dedelerspor'u ziyaret ederek yönetici ve sporcularla bir araya gelerek eşofman desteğinde bulunan Başkan Özlü'nün bu ay ki ilk durağı Düzce 81 Yıldızspor oldu. Başkan Özlü'nün ziyaretlerine Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Tüfekçi de eşlik etti. Kulüp başkanı Metin Pişkin, teknik heyet ve futbolcuların hazır bulunduğu ziyarette sporculara eşofman takımı hediye eden Başkan Özlü, çalışmalarında başarılar diledi.

Aziziyespor'a da eşofman desteğinde bulundu

Yasin Tüfekçi ile birlikte Aziziyespor Kulübüne geçen Başkan Dr. Faruk Özlü, burada kulüp başkanı Murat Postoğlu ve sporcular ile buluştu. Eşofman takımlarını takdim eden Başkan Özlü, sporcularla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Düzce'nin sporcu fabrikası haline gelmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Başkan Özlü, "Her branşta mücadele eden sporcularımız bizim için değerli. Onların elde edecekleri başarılar bizleri mutlu edeceği gibi ülkemizin sporuna da katkı sağlayacaktır. Amatör kulüplerimizin zor şartlar altında mücadelelerini görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Nakdi yardımlarla başladığımız destek çalışmamız, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün yaptığı hazırlıklar çerçevesinde eşofman ve spor malzemesi yardımlarımızla devam ediyor. İlimizde her amatör spor branşının gelişmesi ve başarılı olması noktasında her türlü argümanı değerlendireceğimizin bilinmesini isterim" dedi. - DÜZCE