Amatör Spor Haftası'nda Bisiklet Turu Düzenlendi

Güncelleme:
Aydın'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turunda, sporun birleştirici gücü ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, müdürlük personelleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayan bisiklet turu, belirlenen güzergah boyunca devam ederek başlangıç noktasında sona erdi. Etkinlik boyunca katılımcılar, hem sporun birleştirici gücünü hissetti hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Renkli ve enerjik görüntülere sahne olan etkinlik ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müdürümüzün öncülüğünde, il müdürlüğü personelleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayan tur, belirlenen güzergah boyunca devam ederek başlangıç noktasında sona erdi. Etkinlikte katılımcılar, sporun birleştirici gücünü hissederken aynı zamanda sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. Aydın'da spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan etkinlik, keyifli ve enerjik anlara sahne oldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
