Amatör Spor Haftası Aydın'da törenle başladı

Amatör Spor Haftası kutlamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen tören ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da kutlanıyor. Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden düzenlenen açılış töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bakanlığımızın katkıları ve sağladığı imkanlarla tesislerimizle çok yakın bir gelecekte bütün çocuklarımızın en az bir spor dalı ile ilgilendiği bir ülke olma gayretindeyiz. Sporcuların ve gençlerin aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla Bakanlığımızın hizmet anlayışı 'Sporu tabana yayıyoruz' sloganına uygun bir şekilde her geçen gün ilimizin 17 ilçesinde tamamlanan ve devam eden sentetik futbol sahaları, yüzme havuzları ve gençlik merkezleri gibi birçok tesis yatırımlarıyla spora temas zeminini oluşturmaya devam ediyoruz. Amatör spora ve sporcularımıza, gençlerimize verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a ve Aydın Valimiz Yakup Canbolat'a teşekkürlerimi sunuyorum. Amatör Spor Haftası açılış törenimize hoşgeldiniz diyorum" dedi.

Kortej yürüyüşü ile devam eden tören, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen sportif etkinlikler ile son buldu. - AYDIN