Amatör Spor Haftası Aydın'da Coşkuyla Kutlanıyor

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın'da basketbol, taekwondo, voleybol, penaltı çekme ve halat çekme gibi çeşitli branşlarda renkli yarışmalarla devam ediyor. Seyircilerin destekleriyle sporcular arasında centilmence rekabet havası hakim.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın genelinde birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.

Sporun birleştirici gücü, farklı branşlarda yapılan yarışmalarla her yaştan vatandaşı bir araya getiriyor. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın'da basketbol, taekwondo, penaltı çekme ve halat çekme yarışmalarıyla başlayan programlara, voleybol müsabakaları da renk kattı. Sporcuların centilmence rekabeti tribünlerdeki coşkulu seyirci desteğiyle birleşince ortaya keyifli görüntüler çıktı. Amatör Spor Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği ve Aydınlı sporseverlere dolu dolu bir spor şöleni yaşatılacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
