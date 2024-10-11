Amatör Spor Haftası Aydın'da Coşkuyla Kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl 81 ilde düzenlediği Amatör Spor Haftası, bu yıl da Aydın'da birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Amatör Spor Haftası'nın açılışı, Atatürk Spor Salonu önünden başlayıp Kent Meydanında biten kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Kent Meydanında cimnastik, taekwondo, karate, eskrim, hemsball gibi çeşitli spor branşlarda etkinlikler düzenlendi.

Amatör Spor Haftası kapsamında hafta boyunca Masa Tenisi Turnuvası, Atletizm Yarışmaları, Havalı Silahlar Yarışmaları, Geleneksel Çocuk Oyunları gibi spor faaliyetlerinin yer aldığı etkinlikler gerçekleştirildi.

Haftanın kapanışı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük - Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen tören ile yapıldı. Törenin ardından kurulan spor istasyonlarında gençler ve çocuklar çeşitli sportif aktivitelerle sporseverler keyifli vakit geçirdi. - AYDIN