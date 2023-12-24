Amatör maçta şehitlere saygı, hakemlere çiçekli karşılama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oynanan Sarıgöl Belediyespor- Salihli Poyrazdamları maçı öncesinde, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dev Türk bayrağı açılıp saygı duruşunda bulunulurken, geçtiğimiz günlerde yaşanan hakeme şiddet olayına tepki göstermek amacıyla da maçın hakemlerine çiçek takdim edildi.

Manisa 1. Amatör Küme Salihli B Gurubu'nda mücadele eden Sarıgöl Beldiyespor ile Salihli Poyrazdamları FK takımları arasında oynanan maç öncesi örnek bir davranışa imza atıldı. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dev Türk bayrağı açılıp saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra mücadelenin hakemleri ve deplasmana gelen Salihli Poyrazdamları takımına, Sarigöl Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akkoyun, Sarigol Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz ve Taraftarlar Derneği Temsilcisi Ahmet Harun Şen tarafından çiçek takdim edildi. Hakemlere yapılan her türlü şiddet kınadıklarını belirten Sarıgöl ekibi, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

Karşılaşma Sarıgöl Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - MANİSA