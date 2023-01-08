Amatör maçta lisans krizi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ikinci devresinde 14. haftada Çaycumaspor, Filyos Sefercikspor ile kendi sahasında karşılaştı. Çaycumaspor'un lisansı gelmeyen oyuncular maça katılamayınca U18 ve U17 genç futbolcular takımları için mücadele etti.

Çaycumaspor-Filyos Sefercikspor maçı saat 14.00'da Çaycuma Şehir Stadı'nda oynandı. İddialara göre Çaycumaspor'un Kulüp Başkanlığını yaptığı esnada mahkeme kararıyla yetkileri alınan Enes Eser, futbolculara ait olan lisansları vermediği için profesyonel oyuncular stada çıkıp oynayamadılar. Bunun üzerine kolları sıvayan Çaycumaspor'un takım kaptanlığı yapan ve Futbol Akademisi kuran Suat Kerçin, alt yapısında bulunan U18- U17 oyuncularını sahaya çıkardı. Çaycumaspor'un genç futbolcuları ellerinde "Çaycuma Senin İçin" yazılı pankartlarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çaycumaspor, Filyos Sefercikspor'a 5-0 yenilerek sahadan ayrıldı.

Çaycumaspor'un yönetiminden ayrılan Eren Uzaldı, lisanlı topçuların oynayamadığı maç için şunları söyledi:

'Maalesef böyle üzücü bir olay yaşadık. Ama aşamayacağımız bir şey değildi. Neticede U17 ve U18'le sahada olacağız. Sabah Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'nın desteğiyle beraber kahvaltımızı yaptık. Morallerimiz yerinde. Çaycumaspor'umuza destek çıkıyoruz. Başkanımız destekçimiz, taraftarımız yanımızda, Çaycumaspor arması taşıyacak 18 kardeşimiz var. Onlara da güveniyoruz."

Çaycumaspor'un hiçbir zaman futbolcusuz kalmayacağını söyleyen yönetiminden ayrılan Murat Meriç Güneş, "Çaycumaspor arması taşıyan, formasını giyen her bir birey, her futbolcumuz bizim için çok değerli. Bunun 16'sı, 17'si, 20'si, 25'i yok bize göre. Bugünde edebildikleri kadar güzelce mücadele edecekler. Çaycuma hiçbir zaman formasızda kalmaz, futbolcusuz da kalmaz, armasız da kalmaz. Bunu da herkes böyle bilsin."

Zonguldak Kömürspor'un eski takım kaptanı olan ve Çaycumaspor'un takım kaptanlığını yapan ayrıca Futbol Akademisi kuran Kaptan Suat Kerçin kendi için çok özel bir maç olduğunu söyleyerek, "Antrenörlük hayatımızda, Çaycuma'nın tarihinde belki de Türkiye'nin futbol tarihinde sebebi lisanların olmadığı bir maç belki de olmamıştır. A takım düzeyindeki sporcularımızın statda bizle beraber hazır olmalarına rağmen mahkemelik olan yönetimimizin o dönemki başkanının lisansları kulübe teslim etmemesiyle genç takımımızla maça çıkmak zorunda kaldık. Benim içinde bir ilk oldu. 5-0 kaybettiğimiz bir maçı ben galibiyet olarak görüyorum. Bu şehir, Çaycuma bugün maçını kazanmıştır. Skor bizim için hiç önemli değil. O çocukların bugün sahaya çıkması, bu şehrin armasını taşıması, formanın bir şekilde bu sahanın içinde dolaşması bizim için galibiyettir. Her türlü mücadeleyi verdik. Lisanslarımızı alabilmek adına ama çabalarımız sonuçsuz kaldı. Umarım önümüzdeki haftaya kadar futbolcularımızın lisansları bize teslim edilir. Bunula ilgili de gerekli tutanaklar tutuldu. Sporcular burada elimizde, sahada oynatamıyoruz. Genç takımımızla çıkıyoruz. Biz bundan gocunmuyoruz. Gurur duyuyoruz. Çünkü alt yapımızın oyuncuları, onları yetiştirende biziz. Ama bir alt yapı oyuncusunun Süper Amatör Lig'de yaş sınırı olmayan insanlara karşı yani fiziki anlamda, güç anlamında, kondisyon olarak bu şartlarda onlarla mücadele etmesi ne kadar doğru? Ne kadar insanlığa sığıyor? Ben burasını artık kamuoyunun huzuruna bırakıyorum. Bizim Çaycuma'da maçımız varken, futbolcuların lisansları elinde olup vermeyen kişi, bugün derbi dediğimiz başka bir maça izleyici olarak katılıyor. Ben böyle bir şeyi hayatımda hiç görmedim. Buraya gelip lisansları teslim edip gidebilirdi. Biz bugün maçı kaybetmemiş gibi sporcularımızı kutladık" dedi.

Filyos Sefercikspor Antrenörü Arif Sefercik, Çaycumaspor'un bu durumuna üzüldüğünü belirterek karşılıklı rekabet ortamında bir maç oynamayı istediklerini söyledi. Ayrıca çim sahasının bozuk olduğunu belirterek oynanan oyunun sahaya yansıtılamadığını da belirtti. - ZONGULDAK