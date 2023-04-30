Amatör ligde taraftarlar birbirine girdi

2. Amatör Lig 2. Grup'ta 9. haftada İnegöl Orhaniyespor sahasında oynanan Cerrahspor ile Bursa Eriklispor maçında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

2. Amatör Lig 2. Grup'ta 9. haftada İnegöl Orhaniyespor sahasında oynanan Cerrahspor ile Bursa Eriklispor maçında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

2. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Cerrahspor bu hafta Bursa Eriklispor'u konuk etti. Orhaniyespor sahasında oynanan maçta ilk yarının bitimine yakın iki takım taraftarı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine giren taraftarlardan Taner S. (26) bıçakla yaralanırken, 1 taraftar da başına gelen taş sebebiyle yaralandı.

Bıçakla yaralanan taraftar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, taşla kafasından yaralanan taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sebebiyle çok sayıda ekip sevk edildi. - BURSA