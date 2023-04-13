Amatör küme play-off maçının bitiş düdüğünde ortalık karıştı

Antalya'da oynanan Döşemealtı Belediyesi-Mahmutlar Belediyesi amatör küme play-off müsabakasının bitiminde olaylar çıktı. Bin kişinin üzerinde futbolseverin takip ettiği maçta, son düdükle birlikte saha içerisinde başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Antalya Süper Amatör Lig'den, Bölgesel Amatör Lig'e çıkma mücadelesi veren Döşemealtı Belediyesi ve Mahmutlar Belediyesi takımlarının maçı beklenildiği gibi kıran kırana geçti.

İlk maçta golsüz berabere kalan ekiplerin ikinci mücadelesi de nefes kesti. İkinci maç da beraberlikle bitince takımlar iddialarını ligde oynayacakları son hafta mücadelelerine taşıdılar.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile beraber hakemin üzerine yürüyen Döşemealtı oyuncusu, kırmızı kart gördü. Ardından saha içerisindeki tansiyon daha da arttı. Hakeme bazı futbolcular tepki gösterirken, kısa süreli arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle büyüyen tartışma engellendi. - ANTALYA