Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi - Haberler

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Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör futbol kulüplerine ilk yardım eğitimi verildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör futbol kulüplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kayseri ASKF öncülüğünde 1. Amatör Küme takımlarına ilk yardım eğitimi verildi. Sümer Amatör evindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimini İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuğba Tuna verdi. A,B ve C grubunda bulunan takımların temsilcilerinin katıldığı eğitim yaklaşık 1 saat sürdü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

İlk Yardım, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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