Amatör futbolda revizyonlar yapıldı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), amatör futbolun uzun yıllardır süregelen yönetimsel dağınıklığını ortadan kaldırmak amacıyla, Amatör Kurul ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar'ın öncülüğünde yürütülen ve kırk beş günlük yoğun bir çalışmayla tamamlanan kapsamlı bir reform paketini hayata geçirdi. TFF Yönetim Kurulu'nda amatör futboldan sorumlu üye Ural Aküzüm, 'Futbol piramidinin en altında yer alan amatör futbol, düzgün bir kurumsal yapıda olduğu takdirde, piramidin üstünde yer alan milli takımlarımız ve kulüp takımlarımızın Avrupa'daki başarılarını çok daha ileriye taşıyabiliriz' değerlendirmesinde bulundu. Amatör Kurul Başkanı Selçuk Azeri ise, 'Kurallar sadece uygulanacak değil, anlaşılacak herkesin dilinden konuşan, sade ve dijital bir sisteme geçiyoruz' sözleriyle değişimin felsefesini özetledi.

KURALLAR DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Yeni sezon öncesinde tüm statüler yenilendi. Kitapçık sisteminden vazgeçilerek, her yaş grubu ve lig seviyesi için ayrı ve detaylı statüler hazırlandı. Hukuk Kurulu ile yapılan çalışmalar sonucunda, U11'den U18'e kadar tüm yaş kategorilerini ve 2'nci Amatör Lig, 1'inci Amatör Lig, Süper Amatör Lig ile Yerel Amatör Ligleri kapsayan toplam on bir ayrı statü tamamlandı. Ayrıca, sezon içi ve sezon dışı transferlerde karşılaşılan karmaşayı çözmek amacıyla Acil Transfer ve Tescil Talimatı hazırlandı. Amatör futbolun çehresini değiştirecek bu düzenlemeler, yalnızca teknik bir dönüşüm değil aynı zamanda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun genç oyuncu yetiştirmeye dayalı vizyonunu yansıtan stratejik bir gençlik politikası olarak öne çıkıyor.

BİLİMSEL TEMELDE PİRAMİT MODELİ

Reformun temelinde UEFA'nın ve modern spor biliminin üzerinde durduğu futbol piramidi yaklaşımı bulunuyor. Bu modele göre, piramidin en altında yer alan ve en geniş bölümü oluşturan amatör futbolun güçlü bir kurumsal yapıya kavuşması, üst basamaklarda yer alan milli takımlar ile kulüp takımlarının Avrupa başarılarını doğrudan etkiliyor. TFF'nin amacı, bu yapıyı güçlendirerek hem oyuncu gelişimini hızlandırmak hem de kulüplerin genç yeteneklere erişimini kolaylaştırmak.

YAŞ GRUPLARINDA YENİ DÜZEN

U11 Ligi 'Şenlik Ligi' formatına dönüştürüldü. Sekiz oyunculu kadrolar ve sekiz oyuncu değişikliği zorunluluğu ile tüm çocukların oyuna dahil olması sağlanacak. Bu sistemle yalnızca yetenekli birkaç oyuncu değil, tüm kadro oyun deneyimi kazanacak. U11 ve U12 yaş kategorilerinde tek hakem uygulaması devam ederken, hakemlerin amacı yalnızca oyunu yönetmek değil, oyunculara rehberlik etmek olacak. U13, U14 ve U15 liglerinde üç hakemli sisteme geçilerek oyun disiplini ve kurallara uyum seviyesi artırılacak. U14 liginde A-B grup ayrımı kaldırıldı. U17 ve U18 ligleri ise birleştirilerek doğrudan U18 formatı getirildi.

GENÇ OYUNCU ZORUNLULUĞU GELİYOR

2'nci Amatör Lig'de 25 yaş üstü en fazla üç oyuncu sahaya çıkabilecek, kalan kadro gençlerden oluşacak. Bu lig, U18 sezonu tamamlandıktan hemen sonra başlayarak oyuncuların sezon boyunca kesintisiz futbol oynamasına imkan tanıyacak. 1'nci Amatör Lig'de kadroda en az beş oyuncu 2007 doğumlu olacak, bunlardan en az ikisi ilk 11'de başlayacak ve ilk yarı boyunca sahada kalacak. Süper Amatör Lig'de aynı zorunluluk 2005 doğumlu oyuncular için uygulanacak. Amaç, gençlerin yalnızca yedek kulübesinde kalmaması, sahada gerçek sorumluluk alması.

ALTYAPIDA HOCA VE YÖNETİCİ ŞARTI

Altyapı liglerinde takımların sahaya mutlaka lisanslı bir antrenör ve görevli bir yönetici ile çıkması zorunlu hale geldi. Bu iki sorumlunun eksik olması durumunda takım maça çıkmış sayılmayacak. Ayrıca kulüpler, sezon başında en fazla beş yöneticiye ve isterlerse yönetim dışından beş kişiye görev kartı çıkarabilecek. Bu düzenleme, farklı sahalarda eş zamanlı oynanan maçlarda idari takibi kolaylaştıracak ve saha dışı organizasyonel sorumluluğu güvence altına alacak.

MAÇ KADROLARI DİJİTALE GEÇİYOR

Yeni sezondan itibaren tüm lisans ve kadro işlemleri TFF'nin dijital sistemi üzerinden yapılacak. Esame listeleri cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla hazırlanarak hakeme dijital olarak iletilecek. Listeler maçın başlamasından on dakika önce sisteme girilecek ve kulüpler sezon başında dijital taahhütname imzalayarak girilen bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak. Yanlış beyan halinde hükmen mağlubiyet, para cezası ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Atılan bu adımların kısa vadede düzen ve şeffaflık, uzun vadede ise milli takım ve kulüplerin uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ TÜM STATÜLER YENİLENDİ

Kitapçık sisteminden vazgeçilerek, her yaş grubu ve lig seviyesi için ayrı ve detaylı statüler hazırlandı. Bu gelişmeler, amatör futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

11 AYRI STATÜ HAZIRLANDI

Hukuk kurulu ile yapılan çalışmalar sonucunda toplam 11 ayrı statü hazırlanarak yürürlüğe girmek üzere son aşamaya geldi. Hazırlanan statüler şu başlıklar altında toplandı.

U11'den U18'e kadar tüm yaş kategorileri için ayrı ayrı statüler oluşturuldu.

2'nci Amatör Lig, 1'inci Amatör Lig, Süper Amatör Lig ve Yerel Amatör Ligler için net ve uygulanabilir lig statüleri belirlendi.

Acil Transfer ve Tescil Talimatı hazırlanarak, sezon içi ve sezon dışı transferlerde karşılaşılan karmaşaya çözüm getirildi.

AMATÖR FUTBOLDA YENİ STATÜLERİN TEMELİNDE GENÇLİK VİZYONU VAR

Amatör futbolun çehresini değiştirecek kapsamlı statü çalışmaları, sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda stratejik bir gençlik politikası olarak da öne çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bu reform sürecinde, Amatör Kurul ve AFDK Başkanı Tacar Çağlar'ın liderliğinde hazırlanan 11 ayrı statüde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun genç oyuncu yetiştirmeye dayalı vizyonu esas alındı.

Bu kapsamlı dönüşüm, Türk futbolunun geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan 'gençleştirme politikası'nın sahaya yansıyan en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

AMATÖR FUTBOLDA KURALLAR DİJİTALLEŞTİ

Amatör futbolun yıllardır süren belirsizlik ve düzensizlik problemlerine köklü bir çözüm daha geliyor. Amatör Kurul Başkanı Selçuk Azeri, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar ve TFF Hukuk Birimi ile birlikte amatör futbolun tüm kurallarını sadeleştiren ve dijitalleştiren yeni bir adım atıldı. Artık sezonluk kitapçıklar tarih oluyor. Yerini her kesimden futbol insanının rahatça anlayabileceği, güncel, sade ve erişilebilir bir 20 sayfalık dijital talimat alıyor.

HERKES İÇİN ANLAŞILIR BİR SİSTEM

Yeni oluşturulan bu talimatname, amatör liglerde görev yapan yönetici, antrenör, futbolcu ve hakemlerin kolaylıkla anlayabileceği şekilde sadeleştirildi. Eskiden sayfalarca süren ve çoğu zaman karmaşık ifadelerle dolu olan düzenlemeler, artık sade bir dille yazıldı ve herkesin dijital ortamdan erişebileceği şekilde hazırlandı.

U11 LİGİ İLE FUTBOLU SEVDİRECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futbolu yeniden yapılandırma süreci, sadece rekabeti değil çocuklara sporu sevdirmeyi de hedefliyor.

EĞLENCE, KATILIM VE EĞİTİM ÖN PLANDA

Bu kapsamda başlatılan reformlarla birlikte, özellikle U11 yaş kategorisi için hazırlanan yeni lig statüsü, futbolun temel amacına odaklanıyor: Sevgiyle futbolu tanımak, katılımı artırmak ve eğlenceli bir oyun ortamı sunmak.

HER ÇOCUK SAHADA, HER ÇOCUK OYUNDA

Yeni uygulamayla birlikte U11 kategorisinde ligler artık 'Şenlik Ligi' formatında oynanacak. Bu formatta öne çıkan en önemli özellikler şu şekilde:

8 oyunculu kadrolarla oynanacak müsabakalarda, 8 oyuncu değişikliği mecburi olacak, Böylece takımdaki tüm çocukların sahaya çıkması zorunlu hale gelecek.

Bu sistem sayesinde, yalnızca yetenekli birkaç çocuğun değil, takımdaki tüm oyuncuların oyun deneyimi kazanması, sporu sevmesi ve gelişim göstermesi sağlanacak.

U11 VE U12 MAÇLARINDA TEK HAKEM SİSTEMİ DEVAM EDECEK

Gelişim liglerinde önemli olan, oyunun akıcı, anlaşılır ve öğretici şekilde oynanması. Bu nedenle TFF, U11 ve U12 yaş kategorilerinde tek hakem uygulamasına devam edilmesine karar verdi. Bu yaş grubunda hakemin amacı sadece oyunu yönetmek değil, oyunculara rehberlik etmek olacak.

U13, U14 VE U15 LİGLERİNDE 3 HAKEMLİ SİSTEME GEÇİLDİ

Gelişim çağının bir sonraki aşamasında, oyuncuların taktik anlayışı ve oyun disiplininin artmasıyla birlikte, TFF bu yaş gruplarında da hakemlik sistemine profesyonellik kazandırıyor. Yeni sezondan itibaren: U13, U14 ve U15 Ligleri üç hakemle oynanacak. Bu sayede oyun disiplini ve kurallara uyum seviyesi artırılacak. Yardımcı hakemlerle birlikte pozisyon takibi ve karar doğruluğu yükselecek. Bu sistemin amacı, oyuncuları gelecek yaş kategorilerine hazırlamak, aynı zamanda hakemlerin de eğitim sürecine katkı sağlamak.

U14 LİGİ TEK KATEGORİDE, U17-U18 BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futbol statülerinde yaptığı köklü değişiklikler, sadece sistemsel değil, oyuncu gelişimini merkeze alan bir altyapı reformu niteliği taşıyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında, U14 Ligi'nde A-B grup uygulaması kaldırılarak tek kategoriye geçildi. Ayrıca, U17 ve U18 Ligleri birleştirilerek doğrudan U18 Ligi formatı getirildi.

Bu kararlar, genç yeteneklerin daha verimli gelişmesini sağlamak, kulüplerin altyapı sistemlerini daha nitelikli hale getirmek ve Türk futbolunun uzun vadeli vizyonuna katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi.

2'NCİ AMATÖR LİG'DE YENİ DÖNEM: GENÇLER SAHNE ALIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör liglerde genç futbolculara daha fazla alan açmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla 2'nci Amatör Lig'de köklü bir değişikliğe gitti.

Yeni sezonda başlayacak olan uygulamayla birlikte, 2000 doğumlu ve üzeri (25 yaş üstü) en fazla 3 oyuncunun oynayabildiği, geri kalan tüm kadronun gençlerden oluştuğu bir lig modeli hayata geçiriliyor.

U18'İN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Yapılan planlamaya göre, 2'nci Amatör Lig, U18 Ligleri sona erdikten hemen sonra başlayacak. Bu sayede genç oyuncular: Sezon biter bitmez futbola devam edebilecek, Oyun alışkanlıklarını kaybetmeden gelişim sürecine devam edecek, Kendini kanıtlama fırsatı bulacak.

1'İNCİ AMATÖR'DE 2007 KONTENJAN OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör liglerde başlattığı gençleştirme hareketi, 1'inci Amatör Lig'deki yeni kontenjan uygulamasıyla devam ediyor. 2025-2026 sezonuyla birlikte artık kulüpler, kadrolarında 2007 doğumlu en az 5 futbolcu bulundurmak zorunda olacak.

Daha da önemlisi, bu genç oyunculardan en az 2'si ilk 11'de sahaya çıkacak ve ilk yarı boyunca sahada kalmaları gerekecek.

HEDEF: GENÇLER SADECE ANTRENMANDA DEĞİL, MAÇTA DA GELİŞSİN

Yeni düzenleme, yıllardır antrenman kadrolarında yer bulup maçta süre alamayan genç oyuncuların önünü açmayı hedefliyor. Artık 18 yaşına gelen oyuncular için saha, yalnızca hayal değil, mecburi bir gerçeklik olacak.

SÜPER AMATÖR LİGDE 2005 KONTENJAN OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör liglerde başlattığı gençleşme hamlesi, Süper Amatör Lig'e de yansıdı. Yeni sezondan itibaren artık her takım, 2005 doğumlu genç oyunculara ilk 11 ve oynama zorunluluğu getiren yeni statü ile sahaya çıkacak.

Statüye göre kulüpler, maç kadrosuna en az 5 adet 2005 doğumlu futbolcu yazmak zorunda olacak. Bu oyunculardan en az 2'si ilk 11'de sahaya çıkacak ve ilk yarı boyunca oyunda kalmaları şart olacak.

GENÇLER SADECE YEDEK KULÜBESİNDE KALMAYACAK

Bu karar, yalnızca forma listesinde yer almakla yetinmeyen, sahada gerçek sorumluluk alacak bir genç futbolcu profili yaratmayı hedefliyor. Kulüpler artık gençlere mecburen değil, bilinçli olarak süre vermek zorunda kalacak.

ALTYAPI MAÇLARINDA HOCA VE YÖNETİCİ ŞARTI GETİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbolun yeniden yapılandırılması sürecinde altyapı liglerine yönelik önemli bir düzenlemeye daha imza attı. Yeni sezondan itibaren, özellikle alt yaş kategorilerinde oynanacak karşılaşmalarda takımların sahaya mutlaka hem antrenör hem de kulüp yöneticisi eşliğinde çıkmaları zorunlu hale getirildi.

KULÜPLER HOCASIZ YA DA YÖNETİCİSİZ TAKIM SAHAYA ÇIKAMAYACAK

Yeni uygulamaya göre, altyapı liglerinde (U11 – U18) yapılacak tüm resmi müsabakalarda kulüpler: Lisanslı bir antrenör ve Görevli bir yönetici olmadan sahaya çıkamayacak. Bu iki sorumlunun saha kenarında hazır bulunmaması durumunda, takım müsabakaya çıkmış sayılmayacak ve gerekli yaptırımlar uygulanacak.

AMAÇ: SAHA DIŞI SORUMLULUĞU GÜVENCE ALTINA ALMAK

TFF yetkilileri bu düzenlemeyle; sadece teknik direktörlük sorumluluğunu değil, organizasyonel ve idari denetimi de güvence altına almayı hedefliyor. Özellikle küçük yaş gruplarında karşılaşmalar sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, kulüplerin sorumluluk alması ve saha dışında da gerekli takibi yapması amaçlanıyor.

MAÇ ÇAKIŞMALARINA ÇÖZÜM: 5 YÖNETİCİYE KADAR KART VERİLEBİLECEK

Alt yaş liglerinin çoğunlukla hafta sonu ve farklı sahalarda oynanması nedeniyle, kulüplerin aynı gün birden fazla maça çıkması söz konusu olabiliyor. Bu soruna çözüm üretmek adına: TFF, kulüplerin sezon başında en fazla 5 yöneticiye isterlerse yönetim dışından 5 kişiye toplamda 10 kişiye görev kartı çıkarabileceğini açıkladı. Bu yöneticiler, farklı sahalarda eş zamanlı oynanan maçlarda kulüp adına görev alabilecek.

TFF'DEN AMATÖR FUTBOLDA DİJİTAL DEVRİM

Amatör Kurulun ve Amatör Futbol Direktörlüğünün yoğun çalışmaları ile futboldaki dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni sezondan itibaren artık tüm lisans ve maç kadro işlemleri, dijital ortam üzerinden ve cep telefonu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Esame listeleri kağıt üzerinden değil, doğrudan sistemden girilecek ve hakeme dijital olarak sunulacak.

ESAMELER CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GİRİLECEK

Yeni uygulamayla birlikte kulüpler, her maç öncesi oyuncu listelerini (esame) TFF'nin dijital sistemi üzerinden cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla hazırlayacak.

Esameler, maçın başlamasından 10 dakika önce sisteme son haliyle girilmiş ve hakeme bildirilmiş olacak. Böylece kağıt çıktılar, imzalar ve manuel düzeltmeler gibi işlemler tamamen ortadan kalkacak.

TAAHHÜTNAME ŞARTI: BİLGİ BEYANINDAN KULÜP SORUMLU

Bu dijital sistemle birlikte kulüplerin sorumluluğu da artıyor. Artık sisteme girilen her bilgi, kulüp tarafından resmi beyan kabul edilecek. Bu nedenle her kulüp, sezon başında dijital taahhütname imzalayacak. Bu taahhütnameyle, girilen lisans bilgileri, yaş, kategori, ceza durumu gibi verilerin doğruluğundan kulüp sorumlu olacak. Girilen yanlış bilgi sonucu kurallara aykırı oyuncunun oynatılması durumunda müsabaka hükmen mağlubiyet, para cezası, idari yaptırımlar gibi ağır cezalar uygulanacak