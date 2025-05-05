Amatör Futbol Finalinde Sedyeli Çekişme Yaşanmadı

Amatör Futbol Finalinde Sedyeli Çekişme Yaşanmadı
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Erzincan 1. Amatör Küme play-off finalinde sakatlanan oyuncu sedye olmadan saha kenarına taşındı. Bu durum izleyenlerden ve sosyal medyadan tepki topladı.

Erzincan 1. Amatör Küme play-off final maçında sedye olmayınca sakatlanan futbolcu karga tulumba saha kenarına taşındı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Erzincan 1. Amatör Küme play- off final maçında Erzincangücüspor ile 24 Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında 24 Sağlıkspor'dan bir oyuncu sakatlık yaşadı. Saha içinde sedyenin bulunmaması ya da kullanılmaması nedeniyle, oyuncu futbolcular ve görevli kişiler tarafından kollarından ve bacaklarından tutularak adeta karga tulumba saha kenarına taşındı. Bu görüntü, hem tribünlerde hem sosyal medyada tepki topladı.

Maç, Erzincangücüspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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