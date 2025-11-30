Haberler

Amasyaspor, Sebat Gençlik Spor'a 2-1 mağlup oldu

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Amasyaspor, Sebat Gençlik Spor'a 2-1'lik skorla kaybetti. Maç, 12 Haziran Stadyumu'nda oynandı.

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta maçında Amasyaspor sahasında konuk ettiği Sebat Gençlik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Vedat Güneş

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Onur Kolay, Tamer Aşık (Fahri Yağız Parlak dk. 77), Kerem Fidan, Burak Özbakır, Buğra Serhat Güneş, Ali İhsan Keskin, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu (dk. 88), Polat Abay

Sebat Gençlik Spor: Ahmet Daş, Abdulkadir Öksüz, Halil Duman, Talha Özcan, Ahmet Arda Tuzcu, Muhammet Doğukan Kalkışım (Boran Tütünci dk. 69), Furkan Şan, Onur Seis, Oğuzhan Özleşen (Yusuf Kaan Arslantürk (dk. 90), Semih Çeliktürk (Ahmet Baha Bilgin dk.69), Rahmi Salih Kaya

Goller: Buğra Serhat Güneş (dk. 58 pen.) (Amasyaspor) Ahmet Arda Tuzcu (dk. 45 pen.), Boran Tütünci (dk. 75) (Sebat Gençlik Spor)

Sarı kartlar: Tamer Aşık, Onur Alp Sarman, Burakcan Alakuş, Kerem Fidan (Amasyaspor), Halil Duman, Rahmi Salih Kaya (Sebat Gençlik Spor) - AMASYA

