Amasyaspor, Pazarspor'u 2-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Gürkan Özbalkanlı xx, Tolga Okumuş xx, Enes Samanlı xx
Amasyaspor: Mücahit Çıra x, Onur Şirin x, Can Morgül x, Özgür Özdemir x (Furkan Yıldırım dk. 85 x), Hakan Kuş x, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Emre Işık x (Batuhan Ayvaz dk. 46 x), Sefa Tunç x (Muzaffer Doğan dk. 85 x), Talha Mayhoş x (Güney Tutcuoğlu dk. 80 x), Fatih Çiplak x, Muhammed Fatin Kunat x
Pazarspor: Halil Kaşlı x, Fatih Cin x (Emircan Bayrakdar dk. 76 x), Ali Alperen Çelik x, Göktuğ Yılmaz x (Remzi Kolcuoğlu dk. 40 x), Batuhan Tunçay x, Esat Kabahel x (Enes Salih Çavdar dk. 76 x), Ahmet Can Arık x, Muhammet Ensar Çavuşoğlu x, Aykut Civelek x, Efe Taylan Altunkara x, Furkan Mızrak x (Yavuz Alemdar dk. 46 x)
Goller: Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 49, 64 (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Onur Şirin (Amasyaspor), Fatih Cin, Batuhan Tunçay, Enes Salih Çavdar, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Pazarspor)
Kırmızı kart: Ali Alperen Çelik (dk. 77) (Pazarspor) - AMASYA