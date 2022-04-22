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Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amasyaspor, 3. Lig'e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off son maçında Ankara T.K.İ ile 1-1 berabere kalan Amasyaspor 1968 FK, şampiyon olarak adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.

ANKARA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off son maçında Ankara T.K.İ ile 1-1 berabere kalan Amasyaspor 1968 FK, şampiyon olarak adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.

Maçın son düdüğünün ardından şampiyon olan Amasyaspor 1968 FK taraftarı sahaya inerek şampiyonluğu kutladılar.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Tolga Dede xx, Mehmet Öcal xx

Amasyaspor 1968 FK: Ümit Kurt xx, Kadir Doğukan xx, Emre Batı xx, Artun Kütükçü xx, Muhammed Sak xx, (Kadir Baylan dk. 89 ?), Tugay Tiryaki xx, Burhanettin Sever xx, Emin Akyıldız xx, Kadir Samet Eser xx (Emin Soğuk dk. 74 x), Yasin Berkay Yalçın xx, Sefa Turan xx

Ankara T.K.İ: Seyfullah Dere xx, Çağatay Özkan xx, Berkay Yücesoy xx, Mert Tutar xx (Yusuf Tosun dk. 58 x), Metehan Cavit Yıldırım xx, Metin Aydın xx, Yiğit Ener Aydın xx, Hüseyin Değer xx, Hamit Kargın xx, İsmail Alper Hacıoğlu xx

Goller: Emin Akyıldız (dk. 84) (Amasyaspor 1968 FK), Yiğit Ener Aydın (dk. 42) (Ankara T.K.İ) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Şampiyon, Play Off, Ankara, Spor, Haberler

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