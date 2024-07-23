Amasyalı 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilikle döndü

Amasya'da 6 yaşında annesinin yönlendirmesiyle zeka oyunlarına başlayan 9 yaşındaki Mihrimah Alıcıoğlu, Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 2 birincilik ve 2 üçüncülükle döndü.

Çekya'nın Pardubice şehrinde 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Çekya Open 2024 Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'na katılan Mihrimah, gençler Türk mangalası ve gençler bestemşe kategorilerinde şampiyon, kadınlar Türk mangalası ile kadınlar dokuz kumalak kategorilerinde ise üçüncü oldu.

Mihrimah, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi olan annesi Canan Alıcıoğlu tarafından verilen eğitim ile mangala ve bestemşede 3 yıl içinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Minik sporcu, AA muhabirine, şampiyonadaki en küçük yarışmacı olduğunu ve her gün 3 saat antrenman yaptığını söyledi.

Turnuvada rakiplerinin yaşça kendisinden büyük olduğuna işaret eden Mihrimah, "Bu oyunları annemle 6 yaşındayken öğrendim. Üç yıldır oynuyorum. En son Çekya'da 2 birinciliğim, 2 üçüncülüğüm oldu. Zordu ama inanmak başarmanın yarısıdır. Turnuvadaki rakiplerim benden yaşça büyüktü. Buna rağmen iki tane birincilik aldığım için çok mutluyum." dedi.

Antrenör olarak 9 yaşındaki kızıyla Çekya'daki dünya şampiyonasına katılan anne Canan Alıcıoğlu ise "Mihrimah'a 6 yaşından beri dokuz kumalak, bestemşe ve mangala çalıştırıyorum. En son Çekya'nın Pardubice kentinde yapılan dünya şampiyonalarına katıldık. Burada iki dünya şampiyonluğu, iki de dünya üçüncülüğü aldı. Dünyanın birçok ülkesinden kendinden yaşça büyük sporcularla yarıştı. Hep birlikte heyecanlı dakikalar yaşadık ve güzel sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Zeka Oyunlarını ve Yaratıcı Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde hem annesi hem de ablasıyla antrenmanlarına devam eden Mihrimah Alıcıoğlu, yeni şampiyonluklar hedefliyor.