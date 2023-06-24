Amasya Plevne Ortaokulu Kız Hokey Takımı Şampiyonluğunu Korudu

Amasya Plevne Ortaokulu Kız Hokey Takımı, Okul Sporları Yıldız Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nı birinci bitirdi. Geçen yıl altın madalya kazanan takım, bu yıl da unvanını korudu. Takımın hedefi milli takıma seçilmek.

Amasya Plevne Ortaokulu Kız Hokey Takımı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Okul Sporları Yıldız Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nı birinci bitirdi.

Beden eğitimi öğretmenleri Vedat Sarıçiçek'in teşvikiyle başladıkları hokeyde geçen yıl altın madalya kazanan 14 kızdan oluşan hokey takımı, bu yıl da unvanını korudu.

Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda antrenmanlarına devam eden genç sporcuların en büyük hedefi, milli takıma seçilmek.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, sporcuları ziyaret ederek başarılarından ötürü kutladı.

Amasya Plevne Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Elif Terken, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Yanlarında olan antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür eden Terken, şöyle konuştu:

"Gerçekten bu hedefe ulaşmak için günlerce, aylarca fazlasıyla çalıştık. Yeri geldi okulda, yeri geldi sahada çok fazla antrenman yaptık. Hocalarımızın desteğiyle şampiyon olduk. Bu spora aslında beden eğitim hocamızın bizi zorlamasıyla başladık. İlk zamanlarda çok fazla istemiyorduk çünkü yapamayız korkusu vardı içimizde ama hocamızın desteğiyle başladık ve onun sayesinde hedeflere ulaştık."

Vedat Sarıçiçek ise şampiyonluklar için yıllardır çalıştıklarını dile getirerek, "Geçen sene küçük kızlarda şampiyon olduk. Kızlarımız bir üst seviyeye gelince namağlup şekilde şampiyonluğu devam ettirdi. Bu şampiyonluğumuzu gelecek senelerde de devam ettirmek istiyoruz. Hokeye benim teşvikimle başladılar ve milli takıma kadar gitmelerini çok istiyorum." ifadelerini kullandı.