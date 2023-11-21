Haberler ›› Spor ›› Amasya İl Jandarma Komutanlığı Okul Servis Aracı Denetimlerini Sıklaştırdı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Okul Servis Aracı Denetimlerini Sıklaştırdı

21 Kasım 2023 13:53 , Son Güncelleme: 13:54 Spor Haberleri Abone Ol

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ara tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla okul servis aracı denetimlerini sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan karayolu ağında trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler yapıldı. 125 okul servis aracı ve şoförü denetlenirken, trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.