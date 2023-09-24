Amasya Emniyet Müdürlüğü, Taraftarları Yasa Dışı Bahse Karşı Uyardı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasyaspor Futbol Kulübü ve Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında stadyuma gelen taraftarlara yasa dışı bahse karşı broşür ve kırmızı kart dağıttı. Ekipler, taraftarlara yasa dışı bahsin dolandırıcılık olduğunu ve kazanılan paranın alınamayacağını anlattı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maç izlemek için stadyuma gelen taraftarları, yasa dışı bahse karşı, broşür ve kırmızı kart vererek uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda oynanan Amasyaspor Futbol Kulübü ve Anadolu Üniversitesi karşılaşmasında tribünleri gezerek taraftarlara yasa dışı bahse karşı broşür ve kırmızı kart dağıttı.

Ekipler, yasa dışı bahsin büyük bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu, kazansalar dahi öncelikle yasa dışı olduğu için suç işlendiğini ve kazanılan paranın da alınamadığını taraftarlara anlattı.

Taraftarlardan Burak Karaköse, emniyet yetkililerine teşekkür ederek, "Amasyaspor'umuzun maçını izlemeye geldik bugün. Emniyet teşkilatından polis arkadaşlarımız yasa dışı bahis ile ilgili bilgilendirme yaptılar ve bunun yanlış olduğunu söylediler. Kesinlikle sonuna kadar katılıyoruz. Yasa dışı bahsi birçok gencimiz ve yaşlımız günümüzde çok oynuyor. Bunu oynayacaksalar da gidip yasal yollardan bayilerden oynamalarını öneriyorum. Polis, yasa dışı bahise karşı kırmızı kart verdi, cezası olduğunu belirtmek için." diye konuştu.